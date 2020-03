APPELLO DELLE DONNE SIRACUSANE A SOSTEGNO DELL’ASP: PIU’ TERAPIA INTENSIVA

Rep: Come cittadine della provincia di Siracusa sosteniamo con forza le richieste e il piano di interventi formulati dall’ASP di Siracusa al Governo Regionale e al Governo Nazionale in merito all’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del Covid 19. La proposta articolata per gli Ospedali di Siracusa, Avola, Lentini nei quali preesistono reparti di rianimazione e terapia intensiva oltre che di malattie infettive, illustra le esigenze strutturali e tecnologiche e il relativo impegno di spesa per migliorare e implementare i servizi, concludendo con la richiesta di assegnazione di 3 milioni e 200 mila. La condizione dell’offerta sanitaria pubblica siracusana richiede un supplemento di attenzione e vigilanza da parte dei decisori politici e amministrativi regionali e nazionali tanto più ora che il rientro contemporaneo nell’isola di circa 20.000 siciliani a vario titolo impegnati al nord e in varie parti dell’Isola ha certamente aggravato e reso ancora più evidenti le carenze di strutture , attrezzature,personale e la complessiva inadeguatezza dell’offerta dei servizi.A fronte della legittima domanda di salute dei nostri concittadini, assillati da ansie e preoccupazioni crescenti, manifestiamo vicinanza e gratitudine al personale sanitario impegnato a sopportare carichi di lavoro e rischio e alla Direzione Generale il sostegno convinto rispetto a richieste di mezzi e risorse che, se accolte in tempi brevi, possono costituite risposta alle urgenze che siamo chiamati ad affrontare.

Arianna Ambrogio, Alessandra Turlà, Adriana Drago, Carmen Castelluccio, Gabriella Insolia, Giovanna Prezzemolo, Graziella Basile, Lucia Storaci, Lia Lago, Lucia Castelluccio, Lucia Lombardo, Linda Carbone, Marina Brenna, Marika Cirone Di Marco, Nella Basile, Pamela La Mesa, Pina Fatuzzo, Rosi Giardinelli, Silvana Boscarino, Simonetta Arnone, Susi Griso.

