ANSIA DA CORONA VIRUS / ECCO IL DECALOGO DELLO PSICOLOGO EMANUELE SCIFO

Rep: Ansia da Coronavirus ? Il Decalogo dello Psicologo siracusano Emanuele Scifo su come comportarsi.

La psicosi da Coronavirus sta dilagando soprattutto dopo che, appena qualche giorno fa, l’OMS ha dichiarato lo stato di pandemia.

Le vicissitudini delle ultime settimane stanno creando uno stato di panico generale che si percepisce a tutti i livelli: confusione mentale, tachicardia, difficoltà respiratorie, leggere continui aggiornamenti negativi sui social ne sono solo alcuni esempi.

Di certo vivere continuamente uno stato di ansia crea a livello organico un calo delle difese immunitarie, e dunque aumenta il rischio di contagio; a livello mentale invece ci fa perdere la lucidità, rischiando così di diventare poco obiettivi nell’analizzare cosa sta davvero succedendo, nel selezionare le informazioni utili da quelle controproducenti e quindi nel non riuscire a dare una risposta comportamentale adeguata.

Allora cosa puoi fare per mantenere sano il tuo equilibrio mentale e fisico?

1) Basati su dati oggettivi e razionalizza le tue emozioni armandoti di pazienza e ottimismo: ricorda che la storia dell’umanità è piena di questi fatti nefasti, che col tempo si sono tutti superati e che anche stavolta andrà cosi;

2) Non ricercare ossessivamente la completa invulnerabilità perché essa ti rende eccessivamente pauroso facendoti sentire incapace di affrontare il futuro;

3) Inizia ad accettare invece l’idea di poter sentire a volte qualche stato di tensione interna dovuta alla situazione: l’ansia si nutre della possibilità che qualcosa vada storto e per il momento è plausibile che si provino emozioni legate alla paura, purchè non siano percepite in maniera esagerata;

4) Misura l’ansia: se occupa la maggior parte della giornata è esagerata e allora devi cercare di distrarti facendo altro;

5) Prediligi attività manuali o ginniche: impegnano sia la mente che il corpo e danno tanta soddisfazione;

6) Non eccedere nell’uso di social e mass-media: stabilisci dei limiti di tempo oltre il quale ti concentrerai nel fare altro;

7) Non parlare sempre del Covid-19, ma intavola discorsi su altri argomenti;

8) Non eccedere con cibo, fumo o alcool che spesso diventano risposte all’ansia avvertita;

9) Evita di scaricare le tue paure sugli altri creando discussioni inutili: è un momento in cui dobbiamo cercare solo supporto in chi ci sta attorno. Piuttosto riscopri la piacevolezza di goderti senza limiti di tempo i tuoi affetti familiari;

10) Lavarsi le mani è importante, ma se sei a casa non c’è bisogno di esagerare, perché il virus sta fuori dalla porta di casa tua.

In futuro tutto questo sarà solo un brutto ricordo, qualcosa che ci farà apprezzare una volta per tutte le tante piccole cose del nostro quotidiano passate da sempre inosservate perché scontate.

E allora si che una semplice passeggiata al sole, un caffè preso al bar con un amico, una serata con passata con la propria compagna per le vie del centro, una stretta di mano o un abbraccio avranno finalmente il significato che meritano.

