ALDO MANTINEO E’ IL NUOVO SEGRETARIO GENERALE DEL PREMIO VITTORINI

Rep: “Il Nuovo Premio Vittorini e il Premio per l’editoria Arnaldo Lombardi arricchiscono l’offerta culturale della città, onorano la memoria di Arnaldo Lombardi e rilanciano un Premio conosciuto da tutta l’editoria nazionale.

Un grazie particolare a Enzo Papa e Aldo Mantineo, Confcommercio Siracusa e a una giuria prestigiosa e importante. Una nuova e bella avventura letteraria con un glorioso passato da rilanciare”.

Lo ha dichiarato l’assessore alla Cultura del Comune di Siracusa, Fabio Granata per presentare la nuova edizione del premio dedicato a Elio Vittorini che, dopo una pausa forzata di sette anni, dalla prossima estate tornerà ad essere uno degli appuntamenti più attesi del panorama culturale.

Con l’edizione 2020 del Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini inizierà, inoltre, il proprio percorso il Premio Arnaldo Lombardi, dedicato alla memoria dell’editore scomparso a giugno dello scorso anno che fu – tra l’altro – l’ideatore del Premio Vittorini, rivolto esclusivamente alle case editrici indipendenti che abbiano un catalogo di almeno 20 opere di carattere storico e letterario.

La segreteria organizzativa del Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini e del Premio Arnaldo Lombardi per l’editoria indipendente è stata allestita presso la Confcommercio Siracusa, in via Laurana n. 4, dove le case editrici concorrenti dovranno far pervenire le candidature nei tempi e con le modalità indicate nel regolamento. Nuovo segretario generale del Premio è stato nominato il giornalista Aldo Mantineo.

Share and Enjoy !