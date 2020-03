A FRANCOFONTE CIRCOLO APERTO OLTRE L’ORARIO CONSENTITO, DENUNCIATE 6 PERSONE

Nella serata di ieri, all’esito di un servizio straordinario su tutto il territorio di competenza disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa e mirato al controllo dell’attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19, in Francofonte, i militari della locale Stazione Carabinieri, hanno constatato che un locale utilizzato da un’associazione culturale era aperto oltre l’orario consentito ed al suo interno erano presenti 5 persone.

I Carabinieri hanno pertanto proceduto alla sospensione dell’attività e hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Siracusa per inosservanza di un provvedimento dell’autorità (art. 650 c.p.) sia il rappresentante legale del circolo ricreativo sia le 5 persone che si trovavano all’interno, che vi si erano recate non certo per motivi di necessità.

