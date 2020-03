331MILA EURO PER LA FACCIATA DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO

Rep: Questa mattina è stato firmato da parte del ragioniere generale della Regione Siciliana il decreto con il quale sono introdotte le variazioni in termine di competenza per consentire di qua alle prossime settimane finalmente, dopo tanti comunicati e dopo tante notizie non rispondenti alla verità di finanziare per 331.500 euro i lavori relativi al recupero conservativo della facciata della Chiesa di San Filippo Apostolo alla Giudecca. Lo comunica Vincenzo Vinciullo.

Le somme, al solito, arrivano dalla scorsa Legislatura e, in modo particolare, dalle assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 relativamente agli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei comuni della Regione Siciliana.

E’ evidente che le somme necessarie sono state inserite nel Patto per il Sud, firmato ad Agrigento il 10 settembre 2016.

Era stata la Parrocchia dell’Immacolata, già precedentemente al 2016, a richiedere la richiesta per il finanziamento dell’opera.

Adesso, ha concluso Vinciullo, che sono state accertate finalmente le somme necessarie, il competente Assessorato potrà emanare il decreto di finanziamento dei lavori in quanto, fino ad ora, tutte le notizie sul presunto finanziamento erano destituite di fondamento e quindi, adesso che ci sono le condizioni, aspettiamo da parte degli uffici, e non da parte degli Assessori che non ne hanno competenza, la firma del decreto che parte dalla scorsa Legislatura, che utilizzerà risorse della scorsa Legislatura e che non è assolutamente frutto di interventi provvidenziali dell’attuale Governo o di autorevoli esponenti dello stesso.

