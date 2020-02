VINCIULLO: SU CASTELLO DI BRUCOLI E MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE SI VA AVANTI COI VECCHI FINANZIAMENTI

Rep: Con due distinti decreti, l’Assessorato dei Beni Culturali ha programmato di ritardare i lavori per il Castello di Brucoli e il Museo Archeologico Nazionale.

Come si ricorderà, il Castello di Brucoli, inserito nel Patto per il Sud, firmato il 10 settembre 2016 ha avuto un finanziamento di 2,5 milioni di euro, mentre il Museo Archeologico Nazionale, sito nella piazza Duomo, sempre inserito nel Patto per il Sud, aveva avuto un finanziamento di 2,3 milioni di euro. Lo comunica Vincenzo Vinciullo.

I lavori che interessavano i due monumenti dovevano concludersi entro il 2020, adesso, con i due decreti, sono stati autorizzati gli enti appaltanti a concludere i lavori entro il 2021, come se le due strutture non avessero bisogno di interventi urgenti per renderli fruibili.

L’augurio è che, nonostante una parte delle somme ormai possono essere spese solo nel 2021, si possa procedere velocemente alla conclusione delle procedure di affidamento dei lavori per vederli iniziare al più presto e concludersi almeno nei primi mesi del 2021.

Per cortesia, ha concluso Vinciullo, non dite che si tratta di nuovi finanziamenti, sono sempre i soliti che vengono spalmati su più anni, provocando ritardi giustificati e quindi non c’è nulla di cui essere orgogliosi.