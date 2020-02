VINCIULLO: SODDISFATTO PER I CANTIERI DI LAVORO AD AVOLA E CANICATTINI

Rep: Il Dipartimento regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative ha emanato dieci decreti con i quali vengono finanziati due cantieri di lavoro a Canicattini Bagni e otto ad Avola. Lo comunica Vincenzo Vinciullo.

Nell’esprimere le mie congratulazioni alle Amministrazioni Comunali di Avola e di Canicattini Bagni, che hanno curato la presentazione dei progetti, ha proseguito Vinciullo, sono particolarmente soddisfatto perché numerosi lavoratori disoccupati potranno trovare un’occupazione, seppure momentanea e perché i due provvedimenti legislativi, che consentono ancora oggi, dopo tre anni, a centinaia di disoccupati siciliani di lavorare, portano la mia firma, infatti è stata la Legge regionale 17 marzo 2016, art.15, Comma II “Legge di stabilità regionale”, di cui sono stato il relatore, che ha previsto l’istituzione di cantieri di lavoro in favore dei Comuni dell’Isola con popolazione inferiore a 150 mila abitanti, quanto l’Ordine del Giorno n.644 da me presentato nella seduta dell’8 febbraio 2017, che ha reso disponibili le risorse per finanziare i cantieri di lavoro.

Quindi, ha concluso Vinciullo, la mia soddisfazione è quanto mai giustificata dal fatto che, a tre anni dall’approvazione dei due provvedimenti legislativi, una norma da me fortemente voluta continua a produrre effetti quanto mai positivi per il territorio della provincia di Siracusa.