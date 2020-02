VERSO IL PARCO DEGLI IBLEI: SI ENTRA NEL VIVO CON LE PROPOSTE DEI SINDACI INTERESSATI

Rep: “Venerdì 31 Gennaio 2020, presso la sede del Libero Consorzio Comunale di Siracusa in via Roma, con i 18 Sindaci della provincia di Siracusa, interessati dal provvedimento relativo alla istituzione del Parco Nazionale degli Iblei. Presenti quasi tutte le amministrazioni locali interessate i cui saluti sono stati fatti dal Commissario del Libero Consorzio Dott. Domenico Percolla. Presenti anche tre funzionari dell’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, che hanno risposto dettagliatamente alle tante domande e poste dai Sindaci con l’esemplificazione di slide e studi che hanno supportato il provvedimento. Un supporto tecnico e di coordinamento importante, è stato svolto dai settori di riferimento del Libero Consorzio Comunale di Siracusa che insieme alla Regione Siciliana, ha coordinato i lavori per procedere nella concertazione con i comuni interessati.Il Sindaco di Buccheri, Avvocato Alessandro Caiazzo, afferma: “si è svolto un incontro proficuo e sicuramente distensivo rispetto a un percorso che sè ben strutturato e condiviso sono certo porterà ricadute positive ai nostri territori. Continuo a rimanere convinto che il futuro sia nello sfruttamento sostenibile ed intelligente del territorio, che mantiene la sua naturale vocazione nell’agricoltura, nella pastorizia e nel turismo soprattutto naturalistico, tutti elementi che ben si sposano con la concezione di Parco Nazionale”.Marco Mastriani, Consigliere Regionale al C.R.P.P.N. (Consiglio Regionale Protezione Patrimonio Naturale) presso l’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e Consigliere Regionale dell’Ente Fauna Siciliana, afferma:”l’importante e utile incontro svolto a Siracusa con la presenza dei funzionari dell’ARTA di Palermo e del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, segue un percorso già iniziato anche con l’appuntamento del 9 Dicembre 2019, in cui tutti i rappresentanti istituzionali delle tre province interessate, Siracusa, Ragusa e Catania, si sono incontrati a Palermo presso l’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente, in cui oltre ad aver chiarito alcuni aspetti normativi e regolamentari sull’istituzione di un parco nazionale, è stata accolta la richiesta dei sindaci di essere parte attiva di un confronto finalizzato alla concertazione e alla partecipazione dei territori e delle comunità interessate. Seguiranno altri appuntamenti utili a chiarire alcuni aspetti legislativi ma soprattutto, gli enti locali interessati, potranno far pervenire le loro proposte in merito alla zonizazzione e al regolamento del futuro istituendo Parco Nazionale degli Iblei, da far prevenire alla Regione Siciliana e successivamente al Ministero dell’Ambiente, nel rispetto delle legge quadro 394 del 1991. Questo è un aspetto importante che consente di procedere con una vera concertazione dal basso, nel rispetto delle comunità e attività esistenti, proiettati per un modello di sviluppo sostenibile, in cui l’eco-turismo può realmente essere un modello di sviluppo per la Sicilia, nel rispetto, tutela e valorizzazione del nostro importante patrimonio culturale, ambientale, naturale, archeologico, agroalimentare, etno-antropologico, artistico, con una vincente strategia di promozione del nostro territorio…”.