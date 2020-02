UN SUCCESSONE E CRESCE LA QUALITA’ DEL CARNEVALE MELILLESE

Rep: Si chiude in bellezza la 62esima edizione del Carnevale Melillese, distintosi, ancora una volta, per la grande partecipazione di pubblico, gli ospiti d’eccezione e l’alta qualità delle manifatture. A coronare questo grandioso successo, l’impegno di un’intera cittadinanza che ha dimostrato di voler tutelare e innovare, con innesti sempre nuovi, le sue tradizioni. Veri e propri prodotti artistici, frutto del duro lavoro delle associazioni del territorio, hanno inondato le vie del centro, suggellando quel connubio tra tradizione, cultura e divertimento, caratteristico di un Carnevale storico come quello della cittadina iblea. Grande la sinergia e il coordinamento promossi dal sindaco Giuseppe Carta, dal Presidente del Consiglio Rosario Cutrona, dall’Assessore Angelita Liseo e dall’Amministrazione intera che hanno lavorato a pieno regime per implementare gli standard qualitativi, i livelli di sicurezza e i servizi di trasporto. Rivelatore anche l’eccellente risultato legato al progetto di promozione territoriale sponsorizzato nel sito www.melillintour.info, a cura dell’associazione ARM in collaborazione con l’Amministrazione comunale, che ha veicolato a cittadini e visitatori il volto di un paese che vuole riappropriarsi e promuovere le sue risorse, e al Sondaggio per il Voto popolare che ha dato a ciascuno la possibilità di esprimere la propria preferenza sulla Maschera e il Carro allegorico più rappresentativi del Carnevale Melillese 2020. Un bilancio, insomma, che conferma come la perseveranza e il duro lavoro, perseguiti da più parti, siano garanzia di un successo sempre in ascesa.