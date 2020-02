TEST CORONAVIRUS PER UN CINESE RICOVERATO ALL’UMBERTO I°

I fatti sono che un cittadino cinese si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I° di Siracusa e che comunque è stato ricoverato. Il nostro ospedale ha dato comunque il via al protocollo previsto per il Corona virus. Nessuno ovviamente vuole creare allarmismi anche se le poche notizie a disposizione dicono che il cinese ricoverato ha solo tosse, niente febbre, niente altri segnali allarmanti insomma. Certo, il fatto che una persona venga ricoverata solo per la tosse qualche dubbio lo solleva. In ogni caso è stato eseguito il test previsto dal protocollo del corona virus e in mattinata saranno resi noti i risultati.