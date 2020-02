SUL BILANCIO 2020 I CONSIGLIERI SOSPESI DI FI AL COMMISSARIO: LE DELIBERE DEL CONSIGLIO VANNO RISPETTATE

Rep: I sottoscritti consiglieri comunali sospesi a seguito di Decreto Assessoriale n.551/2019 sottopongono all’attenzione del signor Commissario Straordinario le seguenti indicazioni frutto di mozioni ed impegni assunti con provvedimenti deliberativi del Consiglio Comunale di Siracusa, oggi sospeso, ma non per questo privi di effetto. In fase di valutazione e votazione del Bilancio di previsione 2020 si invita il Consiglio Comunale nella persona del suo Commissario Straordinario: di verificare ed eventualmente emendare riducendo la voce in entrata del capitolo rinnovo concessione loculi in adesione alla mozione votata dal consiglio comunale che prevede il rinnovo dei loculi a partire dal primo gennaio 2021; di emendare riducendo la voce in entrata del capitolo occupazione suolo pubblico in adesione alla mozione votata dal Consiglio Comunale che prevedeva una sostanziale riduzione del canone aumentato dall’ Amministrazione in modo sproporzionato ed iniquo; di aumentare la disponibilità dei capitoli di spesa in uscita destinati all’ assunzione di agenti di Polizia Municipale in modo da incrementare il corpo di Polizia Municipale e consentire lo scorrimento della graduatoria degli aventi diritto; di prevedere la voce in entrata con l’istituzione di nuovo capitolo “proventi cessioni quote sociali società partecipate” così come deliberato nei correttivi del Consiglio Comunale alla delibera della Corte dei Conti n. 182/2018 trasmessi alla stessa Corte.

Ferdinando Messina Federica Barbagallo Gianni Boscarino Alessandro Di Mauro