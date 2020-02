SUCCESSO DI PUBBLICO PER L’EDIZIONE N. 62 DEL CARNEVALE MELILLESE

Rep: Successo clamoroso per la 62 esima edizione del Carnevale Melillese, tripudio di arte, colori, artigianato, cultura e vita, racchiusi nella maestosa cornice di Piazza San Sebastiano. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio, gli Assessori e l’Amministrazione intera hanno manifestato grande soddisfazione e plauso per l’impeccabile riuscita dell’evento che, ancora una volta, ha tenuto testa alle aspettative, sempre più alte, di visitatori e turisti riversatisi a frotte nella cittadina iblea. La giornata di ieri si è rivelata ricca di eventi. Ad aprire le danze il raduno e la sfilata delle maschere dei più piccoli, seguite da artisti di strada e dalla tradizionale sfilata dei Carri allegorici per le vie del Centro Storico. Accolto, con entusiasmo, lo spettacolo d’intrattenimento dell’ospite d’onore Cristiano Malgioglio, seguito da Radio 105 dj Jump e Matin Klen. Ma il programma è ancora molto vasto. I gruppi in maschera in concorso continueranno, ancora oggi, a colorare le vie del centro, seguite dalla Discoteca, in piazza San Sebastiano, a cura di Ape Sound. I festeggiamenti proseguiranno martedì 25 con la presenza della madrina Aida Yespica e, ancora, dei Carri allegorici e delle maschere del Carnevale Melillese. Chiuderà in bellezza la Discoteca del dj il Pagante. Degni di nota anche i progetti di marketing territoriale e del Sondaggio Popolare per la Maschera e il Carro allegorico più bello del Carnevale Melillese 2020, promossi dall’Associazione culturale ARM in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e sponsorizzati all’interno del sito www.melillintour.info. Si ricorda inoltre che l’Amministrazione ha messo a disposizione dei visitatori un Servizio Navetta all’ingresso di Melilli, presso il parcheggio della piscina comunale, che accompagnerà alle porte di Piazza San Sebastinao direttamente sul circuito dei Carri. Sono state individuate anche delle aree parcheggio presso il Piano Fiera in Via Conceria e in Via Gorizia, nei pressi del Pala Melilli. Sarà inoltre possibile seguire su Facebook la diretta Live del Carnevale Melillese per assaporare spettacoli, divertimento e tanto altro.