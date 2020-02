SUBITO NEI 118 E NEI PRONTI SOCCORSO DISPOSITIVI ANTI CORONAVIRUS

Rep: Mentre, giustamente, tutto il nostro Paese plaude al Team di virologi, guidati dalla siciliana Concetta Castilletti, dell’Ospedale “Lazzaro Spallanzani” di Roma che, per primi in Europa, hanno isolato il virus e sequenziato il genoma, creando le premesse per studiarlo e predisporre le misure più appropriate per limitare il contagio, occorre pensare, e subito, ai medici di famiglia e del Pronto Soccorso che, insieme agli operatori del 118, ogni giorno, sono impegnati a garantire la nostra salute. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.

Ritengo che la Regione Siciliana, insieme ai dirigenti del 118, si deve adoperare, con l’urgenza del caso, per dotare gli operatori sanitari di frontiera di dispositivi di protezione individuale idonei, così come accaduto nel 2002 in occasione della diffusione della polmonite asiatica (SARS).