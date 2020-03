SINDACO CARTA E/O SINDACO GIANNI LA TOGLIETE SUBITO QUESTA SPAZZATURA?

C’è l’ingresso da una rotonda sporca, lercia, con le erbacce e porcherie varie. Subito dopo c’è un passaggio a livello degli anni 50, una curva a gomito e poi si vede il mare. A destra c’è il paese che non c’è e cioè Marina di Melilli, a sinistra c’è Marina di Priolo. In questa breve stradella d’accesso ci sono tonnellate di spazzatura in costante aumento, ci sono siringhe, materiali edili, copertoni, vecchi mobili sospetti, metà della carreggiata non esiste più ricoperta da montagne di cespugli. Della vicenda si è occupato in passato Antonio Saracino, evidentemente senza fortuna. Oggi come quotidiano di Siracusa facciamo un appello: SINDACO DI MELILLI GIUSEPPE CARTA E SINDACO DI PRIOLO GIUSEPPE GIANNI BONIFICATE SUBITO QUESTA ZONA. A questo punto nessuno può giocare allo scaricabarile con le competenze “tocca a Priolo, no è territorio di Melilli”. Questo giochetto dopo mesi di degrado non funziona più, si tratta di un intervento straordinario, in uno spazio limitato, basta un po’ di buona volontà di uno dei due sindaci, il discorso della competenza risolvetelo fra voi. Ai cittadini, a chi va a Marina di Priolo o a chi vuole visitare la riserva dei fenicotteri rosa interessa solo che l’accesso sia civile, in una strada funzionale e pulita. Nel 2020 non si può vivere per mesi in mezzo alla spazzatura!

