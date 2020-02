SANDRO SPADARO: PERCHE’ SVENDERE PER POCHI SPICCIOLI IL CONSORZIO PLEMMIRIO?

Rep: “Vorrei capire quali vantaggi possa avere l’area marina protetta con l’inserimento di un terzo socio, non Siracusano, nel consorzio di gestione!

Perché svilire e svendere per pochi spiccioli una creazione tutta Siracusana?

Non entro nel merito della legittimità dell’atto perché non ne ho la competenza. Non so, ad esempio, se e come la Provincia Regionale abbia deliberato per la riduzione del suo 50%. Mi chiedo però come gli enti Provincia e Comune (nella situazione attuale di entrambi gli enti) abbiano potuto compiere una scelta politica SENZA IL CONFRONTO politico. Perché il fatto è assolutamente politico. Il problema è che manca una visione di insieme per lo sviluppo della città e si va avanti in maniera disordinata senza un filo conduttore.

Mi auguro che per il bene della nostra Area Marina Protetta, non si dia seguito a questa deliberazione e anzi si proceda per un rilancio del Consorzio tutto Siracusano.

Sandro Spadaro