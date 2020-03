SALVATORE RUSSO: FIBRA ROMPE E I SIRACUSANI PAGANO?

Rep: Oggi abbiamo fatto un sopralluogo con un cittadino che ci ha segnalato una pericolosa buca in Piazzale Ganci, incrocio molto importante di Siracusa, tra viale Tica, Via Von Platen e via Reimann. Giunti sul posto ci siamo subito resi conto della portata del problema. Non si tratta solo delle 2 buche (non una) enormi bensì dei lavori che sono stati fatti in questi giorni ricoperti da terriccio. La prossima settimana potrebbe essere caratterizzata da precipitazioni temporalesche per cui ci chiediamo se questo terriccio, che come si vede dal video è già adesso insufficiente, potrà resistere alle prime piogge e soprattutto se ci saranno danni a cose (2 e 4 ruote) e persone chi risponderà dei danni? Dalla presenza dei tombini e di una enorme matassa di tubi ottici si evince che i lavori riguardano la Fibra Ottica in città.

Visto che negli ultimi anni la nostra città è stata interessata da diversi cantieri per la posa ma ancora non completati in quanto risultano presenti colate di cemento rossiccio ma non sono stati ripristinati i manti stradali delle varie vie, una su tutte via Melilli, dove noi abbiamo messo in sicurezza delle buche.

Visto che con Determina Dirigenziale 437 del 23/12/2019 viene approvato un progetto che porterà ad una spesa non indifferente, importo totale del progetto 85 mila euro (diconsiottantacinquemilaeuro) di soldi pubblici per “lavori di manutenzione straordinaria delle vie Von Platen -Tica e Piazzale Carmelo Ganci a Siracusa”.

Visto quanto sopra mi chiedo se questi lavori che il Comune di Siracusa pagherà lo farà a seguito dei lavori di posa della Fibra e se non dovrebbe essere la ditta stessa a pagare per questi.

Dato che ci siamo mi piacerebbe conoscere lo stato di avanzamento dei lavori in tutta la città, ricordo che sarebbe auspicabile che almeno la corsia dove sono stati fatti questi lavori venisse riasfaltata a carico di chi ha eseguito i lavori e non dei cittadini.

Una amministrazione comunale diligente dovrebbe imporre ad ogni ditta che esegue lavori stradali il ripristino della careggiata dove questi avvengono per garantire una maggiore longevità del manto stradale stesso.

Infine nei prossimi giorni andremo a mettere in sicurezza le 2 buche di cui sopra.

Questo post non troverà spazio sui giornali molto probabilmente per cui la preghiera è di condividere. La ragione è semplice, è un post che dice la verità sulle condizioni delle nostre strade e i giornalisti, non tutti per fortuna, ospitano quelle autorità che mentono sapendo di mentire, convinti che i cittadini non si rendano conto della realtà.

Vorrei ricordare che con 85 mila euro si potrebbero comprare 170 pancali da 1000 kg di bitume a freddo per mettere in sicurezza diverse migliaia di buche …

