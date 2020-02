SABATO AL SANTUARIO LA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI

Rep: Sabato 8 febbraio, alle 16, “VI Giornata Mondiale contro la Tratta di esseri umani”, voluta da Papa Francesco, il quale ha indicato Santa Giuseppina Bakhita come modello di donna che dall’umiliazione della schiavitù si è elevata, diventando il simbolo della liberazione, trovando nell’incontro con Cristo verità e riscatto.

Il numero delle donne schiave per profitti illegali, specialmente legati allo sfruttamento sessuale, è vergognosamente elevato. La giornata di preghiera contro la “Tratta” unisce le Lacrime della Madonna con le lacrime di tante donne che, offese e oppresse dalle catene della vergogna umana, gridano aiuto, invocano rispetto e anelano alla libertà.

Il momento di preghiera, animato dalle religiose e dai religiosi diocesani in collaborazione con l’Ufficio Migrantes e la Fondazione Sant’Angela Merici e la Comunità Papa Giovanni XXIII, presso la Cappella del SS.mo in Basilica, sarà trasmesso in streaming dal sito del Santuario www.madonndellelacrime.it, alle ore 16.00.