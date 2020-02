ROSSANA CANNATA: SULLA SP19 VIABILITA’ GARANTITA AI PRIMI DI APRILE

Rep: Chiusura della Sp 19, diminuiscono i disagi per i residenti della zona più a Sud della provincia siracusana. Soprattutto in vista delle festività pasquali. Lo assicura Rossana Cannata, deputata regionale di Fratelli d’Italia, che stamattina ha partecipato al sopralluogo effettuato dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, nel cantiere in questione.

“Con la ditta che sta eseguendo i lavori, il direttore dei lavori, il Cas – spiega la deputata della circoscrizione siracusana – è stato concertato che prima di Pasqua sarà ripristinata la viabilità sulla Sp 19 consentendone la percorribilità con il passaggio alternato. Nel frattempo si sta valutando la possibilità di un percorso alternativo garantito dal passaggio dal vecchio ponte mentre, già da domani, i mezzi di soccorso potranno transitare nonostante i lavori in corso che si concluderanno il 4 maggio”.

Soddisfatta la componente della Commissione regionale alle Attività produttive, la quale aggiunge: “Questi sono i principali impegni presi dall’assessore Falcone – conclude l’on. Rossana Cannata – ai quali si aggiunge l’impegno di tutti a mantenere alto il livello di attenzione su questa arteria monitorando costantemente il cantiere con il prezioso obiettivo di garantire la celerità dei lavori e ridurre al minimo i disagi per i cittadini”.