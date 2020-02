RENATO MESSINEO: SONO CONTRARIATO SUI FINANZIAMENTI PERSI E SUGLI INCIAMPI PER LE GRANDI OPERE

Renato Messineo, siamo a febbraio 2020, non ci sono gli asili nido comunali, le strade sono sfasciate, abbiamo perso diversi altri finanziamenti, il teatro comunale non funziona..

Gli asili nido sono argomenti da affrontare con le cifre in mano. Ho sentito di sfuggita l’Assessore Coppa snocciolare cifre e possibilità e mi è sembrato congruente, ma questo va discusso solo nelle sedi giuste e competenti. Il pubblico ha il diritto al servizio. Per il Teatro mi sembrava che si fossero fatti passi avanti, sono stato lì diverse volte per diversi eventi, non so a che punto stiamo. Per i finanziamenti, invece, sono decisamente contrariato. Non si capisce in capo a chi stia la responsabilità della identificazione e della captazione, dello sviluppo della pratica. E non si capisce neppure se esiste una visione generale di come vorremmo la città da qui a 10 anni. I fondi dovrebbero essere uno strumento funzionale ad un fine strategico; invece sembra che vengano percepiti come fatto occasionale e richiesti solo perchè disponibili, non perchè necessari.

Anche per quanto riguarda le infrastrutture turistiche non ci sono novità, anzi siamo fermi per la ex Spero, la Marina di Archimede. Non sembra esistere un progetto, una strategia

Sono retaggi di inciampi procedurali ormai vecchi di anni, e ci si aggrappa a fatti nuovi quasi sempre provenienti da sorgenti esterne. Per l’ex Spero il CGA ha fornito nuovi spunti ed aperto spiragli, magari in contraddittorio con una certa interpretazione della Soprintendenza. Marina di Archimede ferma, mi pare ma non vorrei sbagliare, per intervento della Soprintendenza ormai da 10 anni. Altro argomento cruciale è la Stazione Marittima, senza la quale non si capisce come affrontare la crocieristica in qualità di “stazione di testa”. Gli Enti interessati si intrecciano, si accavallano, di smentiscono reciprocamente. La stessa “Pillirina” è un argomento da manuale. Comune, Soprintendenza, Magistratura Contabile, Regione … troppi soggetti coinvolti talvolta artatamente. Progetto? Strategia ? Boh, se c’è, magari è annidata nella mente di qualcuno che nel frattempo va in pensione.

