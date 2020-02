PIPPO GIANNI FA DIVENTARE “NATI PER LEGGERE” UN APPUNTAMENTO SETTIMANALE

Rep: Dopo 5 anni di attività, il progetto “Nati per Leggere” si evolve e diventa un appuntamento settimanale. Primo evento, giovedì 13 febbraio, dalle 15:30 alle 16:30, presso la biblioteca comunale di Priolo Gargallo, che ha sede al “Polivalente”.

“Nati per Leggere” è scaturito da un protocollo d’intesa siglato tra la biblioteca comunale “Tommaso Gargallo”, i due Istituti scolastici che hanno sede nel nostro territorio e la Federazione Medici Pediatri Italiani. Per la promozione del progetto, la biblioteca e i lettori volontari sono stati protagonisti di appuntamenti itineranti: incontri nelle scuole, al centro vaccinale, in ambulatorio pediatrico, al consultorio familiare, in riserva, nelle piazze.

“Grazie a queste iniziative – ha commentato il Sindaco, Pippo Gianni – sono tanti i bimbi che nel nostro paese si sono avvicinati alla lettura; per questo ci riteniamo pronti a fissare un appuntamento settimanale in cui, spontaneamente, i bambini, ormai affezionati a questi

piacevoli momenti, andranno in biblioteca accompagnati da genitori, nonni, zii, per ascoltare la voce dei lettori volontari. Le storie dedicate ai più piccoli – ha concluso il primo cittadino – favoriranno l’aggregazione e arricchiranno le loro conoscenze”.

Gli appuntamenti si terranno sempre di giovedì pomeriggio, dalle 15:30 alle 16:30.