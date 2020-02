ORDINANZA DEL LIBERO CONSORZIO / BRETELLA NOTO-PACHINO: LAVORI COMPLETATI ENTRO IL 4 MAGGIO

Rep: Con ordinanza n. 8 del 18-02-2020 il Libero Consorzio comunale di Siracusa ha provveduto a chiudere la S.P. 19 “Noto-Pachino” per l’effettuazione dei lavori di costruzione della bretella di collegamento tra lo svincolo autostradale di Noto dell’autostrada Siracusa – Gela e la suddetta S.P. I suddetti lavori, commissionati dal C.A.S., saranno realizzati dall’Impresa Tosa Appalti S.r.l. e termineranno entro il 4 maggio c.a., e non dopo 5 mesi come precedentemente comunicato dalla Tosa Appalti.

Se, quindi , verrà rispettato tale termine per il completamento dei lavori, non verrà compromessa la fruibilità turistica della zona Sud e anche la mobilità dei residenti, prima del periodo estivo.

Gli uffici dell’VIII settore “Viabilità”, in collaborazione con i responsabili della Direzione Lavori del C.A.S., hanno individuato e predisposto gli opportuni percorsi alternativi, questi ultimi già dotati di opportuna segnaletica, in particolare si precisa che gli utenti potranno percorrere la SP 26 e successivamente l’autostrada Rosolini – Siracusa oppure la SS 115 in entrambe le direzioni di marcia.