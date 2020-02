NUOVA SIRACUSA: CHI AMMINISTRA HA SNOBBATO I FONDI PER SPORT E PERIFERIE

Scrive Nuova Siracusa: Siracusa dispone di tanti, ed invidiabili, impianti sportivi. Solo partendo da questo assunto è concepibile che il nostro Comune possa non avere partecipato al bando denominato “sport e periferie”, scaduto il 17 dicembre 2018, per la realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane. Potevano presentare domanda di contributo: le pubbliche amministrazioni, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado anche comunali, gli enti no profit. Sono stati ammessi al finanziamento, limitatamente alla Sicilia, Comuni come Lascari, Nizza di Sicilia, Calascibetta, Reitano, Santa Lucia del Mela, Mazzarrone, Capizzi, S. Mauro Castelverde, Calamonaci, Gravina di Catania, Venetico, Pollina. Per la provincia di Siracusa hanno presentato progetto, ma non finanziato, i soli comuni di Palazzolo e Avola. Non potendo ipotizzare una incapacità alla redazione della istanza e del progetto, probabilmente gli uffici comunali non erano al corrente di questa possibilità. In ogni caso, Nuova Siracusa propone congruo premio….produttività.