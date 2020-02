NIENTE PALESTRA PER I BAMBINI DI BELVEDERE, ANZI ARRIVA UNA NUOVA TASSA

Rep: Anche per l'anno scolastico in corso, le bambine e i bambini di Belvedere rimarranno senza palestra a causa della incapacità dell’Amministrazione comunale di Siracusa. Per protestare contro questo comportamento assurdo, si è svolta una manifestazione davanti alla palestra distrutta a causa delle inadempienze dell'amministrazione Italia. Alla manifestazione erano presenti, fra gli altri, Vincenzo Vinciullo, Mauro Basile, Claudio Marino e Gaetano Li Noce.

Come si ricorderà, le somme per la messa in funzione della tensostruttura sono stati stanziati, su proposta dei Consiglieri Comunali del Centrodestra, nell'agosto dello scorso anno e da allora, nonostante le numerose proteste, l'amministrazione Italia non aveva fatto NULLA. In questi giorni, in prossimità della manifestazione, proprio ieri, hanno prodotto una proposta, sia chiaro a tutti, solo una proposta, di aggiudicazione dei lavori, che costerà ai cittadini 88 mila euro. Se fossero intervenuti 2 anni fa, con 1500 euro poteva essere ricucito il telone e, soprattutto, i bambini non sarebbero rimasti senza palestra per ben due anni. Complimenti! Siete proprio bravi a maltrattare i quartieri periferici. Vergogna, andate a casa!!! Ai pochi, a dire il vero, che hanno ringraziato l'Amministrazione Comunale, ricordiamo due cose: la prima, il Sindaco e la Giunta sono pagati lautamente per amministrare bene, cosa che, evidentemente, non sanno fare; la seconda, che i lavori verranno eseguiti con un mutuo, cioè con le tasse che pagheranno i cittadini, che già sono tartassati come non mai.

VERGOGNATEVI ANCHE VOI!