NASCONDEVA LA DROGA IN UN VECCHIO CASOLARE

I Carabinieri della Stazione di Ferla nella mattinata di ieri, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, pianificato dal Comando Compagnia di Augusta, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un giovane ventitreenne ferlese C.G..

I militari dell’Arma a seguito di una meticolosa perquisizione locale riuscivano ad individuare, abilmente occultata all’interno di un casolare in uso al soggetto, un involucro in cellophane contenente circa 28 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana, già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio. Al termine delle operazioni i Carabinieri hanno proceduto a trarre in arresto il giovane ferlese per il reato di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente, sottoponendolo, come disposto dall’A.G. Aretusea agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.