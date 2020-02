MERDA E PISCIO A CIELO APERTO IN VIA DEL NOME DI GESU’

Escrementi a mai finire e un puzzo di piscio a duecento metri dal museo di palazzo Bellomo, in linea d’aria a 500 metri dalle meraviglie di piazza Duomo e di piazza Minerva. Una vergogna incivile che offende i residenti, tutti i siracusani, i turisti che girano per i vicoli del centro storico nonostante il Corona virus. Il piscio è sceso fino al lungomare in un rivoletto anch’esso maleodorante e merda ovunque. Quello che vediamo nelle foto è l’ingresso dell’ex scuola Ortigia che insisteva nel complesso dell’ex chiesa e dell’ex convento di San Domenico. Per questa meraviglia erano iniziati i lavori di recupero e ristrutturazione nel 2006, sindaco Bufardeci e assessore competente Enzo Vinciullo. I lavori dovevano concludersi nel 2008, ma non è stato così. Ex chiesa ed ex Convento sono stati quindi abbandonati come altri complessi nel centro storico. Ma non si era arrivato mai, almeno fino ad oggi, a questo degrado, a questa vergogna. Ma con tutti questi escrementi e con tutto questo piscio a cielo aperto cosa debbono pensare i turisti di Siracusa e dei siracusani?