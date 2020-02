LUCA CANNATA: OTTO CANTIERI DI LAVORO AD AVOLA

Rep: Sono stati emanati i decreti di finanziamento da parte del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative, dell’assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, per l’avvio di otto cantieri di lavoro ad Avola.

A darne notizia il sindaco di Avola, Luca Cannata, che sottolinea come con il finanziamento dei cantieri di lavoro per circa 235.000 euro verrano realizzati in città interventi di pubblica utilità che riguarderanno il completamento e ripristino del muro di recinzione dell’area attrezzata di pertinenza del centro giovanile, opere di manutenzione e recupero del Parco delle Rimenbranze, nonché interventi che riguarderanno alcuni istituti scolastici.

“Un’opportunità – sottolinea – sia per migliorare e rendere maggiormente fruibili ai cittadini le strutture esistenti sul nostro territorio, ma volta anche all’inclusione sociale di chi si trova in questo momento in difficoltà occupazionale”.