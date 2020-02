LOCALI ALLAGATI IN VIA BRENTA, L’ASP APPRONTA ALTRI UFFICI IN TEMPO REALE

Rep: I locali adibiti a sportelli per l’assistenza sanitaria integrativa al piano terra del PTA di via Brenta a Siracusa, situati nell’ala est dell’edificio, sono stati interessati da un accidentale allagamento causato questo fine settimana da una perdita di acqua dal piano superiore per cause in corso di accertamenti. La Direzione del Distretto sanitario di Siracusa, al fine di garantire la continuità dell’erogazione dei servizi di rilascio autorizzazioni per i presidi sanitari, esenzione ticket per patologia e per reddito e rinnovo della tessera sanitaria, ha prontamente riorganizzato la loro allocazione in altri uffici situati sempre sullo stesso piano. La Direzione aziendale si scusa per il disagio e confida nella comprensione e nella collaborazione degli utenti per gli eventuali possibili rallentamenti nell’erogazione dei servizi di sportello che potranno verificarsi anche nei prossimi giorni sino al completamento da parte dell’Ufficio tecnico dei lavori di ripristino dei locali che al momento non sono accessibili. L’Ufficio relazioni con il pubblico, al piano terra del PTA, è a disposizione degli utenti per fornire qualsiasi informazione.