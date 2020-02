LO CHEF CLAUDIO RUTA: DUE MENU’ PER UNDER 30

Rep: “La cucina di un ristorante Michelin non è riservata agli intenditori e agli appassionati di abbinamenti più insoliti. La cucina, anche quella più complessa come quella gourmet, è un veicolo culturale e come tale va proposta a quanti vi si vogliono avvicinare, anche ai giovani”.

È una vera e propria provocazione culturale quello che Claudio Ruta, chef de La Fenice, una stella Michelin a Ragusa, propone. “Oggi il recupero e l’educazione del gusto è una priorità importante per chi si occupa di cucina. Da una parte- conferma Ruta- assistiamo ad un innalzamento del livello di consapevolezza sui rischi salutari e ambientali connessi all’alimentazione. Dall’altro, però, c’è un grande scollamento tra chi riflette su questi temi anche grazie ad esperienze personali e chi invece viene investito dal dibattito in maniera puramente teorica e, dunque, poco efficace. Per questo ho pensato di inaugurare questo anno, che per noi si annuncia denso di iniziative di taglio sociale e culturale, con una iniziativa volta ad aprire soprattutto ai giovani il nostro ristorante, per invogliarli a scoprire un altro tipo di cucina rispetto a quella tradizionale, ma soprattutto rispetto a quella che oggi propone cibi spazzatura e con ingredienti di scarsa qualità. Per farlo ho messo a punto due menu che saranno proposti alle coppie con uno speciale invito se c’è un under 30”.

Una iniziativa a cui lo chef ha dato il nome di “Taste&Explore”, proprio perché vuole essere un invito ad un viaggio diverso, fuori dagli standard ma allo stesso tempo accogliente e divertente. “Per questo menu ho scelto portate che in parte si avvicinano anche ai piatti tradizionali, ma li reinventano per una sorpresa di gusto. Come gli spaghetti alla chitarra al pomodoro crudo, stracciatella di bufala, maionese al basilico e paglia di prosciutto nero siciliano, o come la ricciola confit all’olio extravergine di oliva e cannella, piselli, vongole e mitili al profumo di brace. Ingredienti della nostra cucina con delle variazioni che spero possano rendere interessante il pasto per i nostri ospiti. La nostra proposta è valida come invito all’esplorazione del gusto”.

L’idea del menu dedicato agli under 30 si sposa con una sensibilità sociale che lo chef ha da sempre manifestato, utilizzando la cucina come momento di riflessione e dibattito. Tra le ultime iniziative di taglio sociale a cui Ruta prende parte c’è anche il progetto Involve, promosso da Legambiente, a cui lo chef partecipa insieme ad altri 5 colleghi per svolgere delle lezioni di cucina e delle occasioni di integrazione ad alcuni migranti in provincia di Ragusa. Infine, tra i progetti in cantiere, ce n’è anche uno che si dedicherà in maniera più specifica all’aspetto nutrizionale.

“La cucina per me è vita. Per questo- ammette Ruta- è continua fonte di ispirazioni per interagire anche lontano dai fornelli”.

I due menu di Claudio Ruta dedicati agli under 30 saranno disponibili a cena, ogni giovedì e venerdì, fino al 31 marzo. Il costo del singolo menu è di 50 euro, vini esclusi, sia nella versione carne, che in quella di pesce.