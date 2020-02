LEANDRO IMPELLUSO: NON SONO UN TRADITORE, SALVINI E’ L’UNICO CHE PUO’ SALVARE LA SICILIA

Leandro Impelluso, sei il capo della Lega di Salvini a Siracusa. Da quanto tempo militi in questo schieramento?

Da cinque anni e mezzo sono il Commissario per la provincia di Siracusa prima del movimento “Noi con Salvini” e poi della Lega Sicilia Salvini Premier.

Non è facile essere leghista a Siracusa ed anche in Sicilia. Ti senti un traditore della sicilianità/siracusanità?

Alcuni incontri avuti con Salvini me lo hanno fatto apprezzare e mi hanno indotto a fare parte della schiera dei suoi sostenitori. Non mi sono mai sentito traditore né della mia città né della mia regione perché ho pensato che Salvini fosse la persona giusta per sostenere noi siciliani e per farci uscire dalla situazione di stagnamento in cui siamo stati condannati in questi anni con l’avvicendarsi dei vari schieramenti politici.

Non è che Bossi e Salvini in passato siano stati teneri con la Sicilia e il Meridione in genere. Oggi cosa è cambiato?

E’ indubbio che Bossi e Salvini rappresentano due personalità completamente diverse e che ormai la Lega Nord non c’è più. Salvini, comunque, ha solo criticato, a ragione, l’operato di chi ci ha governato.

I brogli elettorali. La sentenza del Tar, le sospensive del Cga..Cosa ne pensi di tutto questo caos? Il fatto che tu, ma anche noi, insomma chiunque ha votato a giugno 2018 non ha la certezza che il suo voto sia andato a chi aveva scelto cosa significa?

Per quanto riguarda i brogli elettorali dovrei dire che il TAR ha accertato e stabilito che i brogli ci sono stati e, dopo avere fatto controllare 72 sezioni, ha emesso una sentenza che stabilisce che si deve rivotare in nove sezioni. La Regione aveva anche nominato un commissario per sostituire il Sindaco e la giunta ma, come sappiamo, il Sindaco si è rivolto al CGA che ha sospeso quanto stabilito dal TAR. Siamo ancora in attesa degli eventi. Certamente, al posto del nostro Sindaco, per correttezza personale, mi sarei dimesso.

Giovanni Napolitano è una delle punte della Lega a Siracusa?

Il signor Giovanni Napolitano non ricopre alcun ruolo nel contesto del nostro movimento.

A giugno, fra firme false e brogli elettorali, saranno sette anni di (non) governo Pd..

Purtroppo non abbiamo solo avuto il “non governo”, c’è di peggio se consideriamo che un capoluogo di provincia si è fatto scippare la Camera di commercio, senza opporre resistenza (per spiegare di cosa sto parlando ti dico che sia la Camera di Commercio che la ex Provincia hanno azioni dell’aeroporto di Catania per il 25% e che ora è nelle mani di altri), lo “scienziato” Crocetta ha chiuso le province lasciando nel caos una Sicilia intera, abbiamo accettato che alla Provincia venisse nominata una commissaria che, presumo, non si sia mai confrontata con il Sindaco di Siracusa. Questo solo per fare qualche esempio.

Città in degrado, lavoro sempre più inesistente, tutti i nostri giovani costretti a diventare migranti?

Che la città sia in degrado si vede girando per le sue vie. Come si può fermare questo declino? In questo momento credo che ci voglia un miracolo, però penso anche che se ci fossero delle persone capaci di creare i presupposti per progettare lo sviluppo sia a breve che a lungo termine, creando le condizioni più favorevoli per rendere la città appetibile per chi vuole investire, bene questo potrebbe essere una via per creare posti di lavoro. Se fossi stato al posto del Sindaco avrei formato un gruppo di tecnici, possibilmente non necessariamente “amici”, ma soprattutto capaci di intercettare qualsiasi tipo di progetto finanziato dall’Europa

Come si può cambiare questo declino, qual è la ricetta se pure esiste una ricetta?

Non esistono ricette c’è soltanto la necessità di lavorare solo per il bene del paese in generale e dei propri concittadini.

Hai amministrato questa città e quindi conosci i problemi di Siracusa. Perché stiamo toccando il fondo?

In passato ho amministrato anche io questa città. I problemi c’erano anche allora, abbiamo cercato di risolverli con buonsenso, in altra sede potremmo parlarne più a lungo, ma con dispiacere ho dovuto constatare che in questi anni non c’è stata la volontà politica di fare riemergere la nostra città pur con le sue innegabili potenzialità. Molti sono stati gli errori commessi, non so quanti scientemente … e la deriva è stata inevitabile. E’ chiaro che stiamo attraversando anche a livello nazionale un momento molto difficile: il Governo attualmente in carica non ha né idee né progetti, l’unico obiettivo, per questi signori, costi quel che costi, è quello di combattere Salvini, in primis, per non andare a elezioni e salvare la poltrona.