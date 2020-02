LA SFERA DI TIRAMISU’ E’ L’ULTIMA CREAZIONE DELLO CHEF NATALE GIUNTA

Rep: Lo chef Natale Giunta, noto per far parte da 15 anni del cast del successo televisivo La Prova del Cuoco su Rai Uno, parteciperà giovedì 27 febbraio ad ExpoCook, che ha preso il via alla Fiera del Mediterraneo di Palermo lo scorso martedì 25 febbraio e che si concluderà a venerdì 28, coinvolge oltre 230 espositori, un grande evento annuale dedicato al settore della ristorazione. Il suo cooking show si terrà al PalaExpo, alle ore 16,30 e, insieme al pastry chef Paolo Grasso presenterà la sua ultima creazione la Sfera di Tiramisù. Ad ExpoCook lo chef Natale Giunta porterà anche il libro, scritto con la conduttrice televisiva Elisa Isoardi, e la collega Alessandra Spisni, Buonissimo! La grande avventura della cucina italiana.