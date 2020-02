La Corte d’Appello di Catania ha riconosciuto il diritto all’indennizzo per ingiusta detenzione in favore dell’ingegnere Natale Borgione, capo dell’ufficio tecnico del comune di Siracusa, assistito dall’avvocato Ezechia Paolo Reale, in relazione al suo arresto ed alla successiva assoluzione nell’ambito del processo contro i Frontino che diede inizio alla caduta del Sistema Siracusa.