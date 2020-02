INVALIDOPOLI A SIRACUSA / PILOTAVANO LE PRATICHE PER LA CONCESSIONE DI PENSIONI DI INVALIDITÀ

I Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Siracusa, su proposta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 9 persone, fra le quali 7 medici, accusate a vario titolo dei reati di falso, corruzione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, sostituzione di persona.

Due soggetti, di cui un medico, sono stati arrestati e tutti i sanitari coinvolti sono stati interdetti per 12 mesi dalla professione medica. Le attività si inquadrano in una più vasta indagine condotta dalla Sezione di P.G. – Aliquota Carabinieri della Procura della Repubblica aretusea, che vede coinvolte 73 persone, ritenute responsabili di aver utilizzato documenti alterati e falsificati per conseguire pensioni di invalidità.

I militari stanno eseguendo, altresì, numerose perquisizioni volte a reperire elementi di riscontro per l’indagine.

Alla Procura della Repubblica di Siracusa è in corso una conferenza stampa in cui saranno illustrati i dettagli dell’attività.