IN CARCERE DUE PREGIUDICATI PER ESPIARE LA PENA

I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Siracusa assieme ai colleghi della Stazione di Cassibile, hanno tratto in arresto in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, Gallo Cristian, classe 1986, catanese e residente nel capoluogo etneo, disoccupato, pregiudicato, dovendo espiare una pena di 5 mesi e 28 giorni di reclusione, poiché colpevole del reato contro il patrimonio e nello specifico di furto aggravato, commesso nella città di Noto nel luglio 2016. I Carabinieri di Siracusa Ortigia, hanno eseguito, invece, un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, di un cittadino d’origine slava Behljulji Mohamed, classe 1986, residente in Siracusa, disoccupato e pregiudicato, dovendo espiare una pena di 1 anno di reclusione ed una ammenda di 3000 euro, poiché responsabile di guida sotto influenza di stupefacenti, aggravata tra l’altro per aver causato in Siracusa nell’agosto del 2011 un sinistro stradale. L’arrestato, terminate le formalità rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale “Cavadonna” di Siracusa.