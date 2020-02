IL SINDACO GIANNI: A MARINA DI PRIOLO SI PAGHERA’ UN EURO DI PARCHEGGIO PER L’INTERA GIORNATA

Rep: Nuove tariffe per i parcheggi sul litorale di Marina di Priolo e nell’area sosta camper. Dal 1 giugno al 15 settembre, dal lunedì al venerdì, si pagherà soltanto 1 euro per l’intera giornata, dalle 8:00 alle 18:00; 50 centesimi per mezza giornata, dalle 8:00 alle 13:00 o dalle 13:00 alle 18:00. Dal venerdì alla domenica, e nei giorni festivi, il piano tariffario prevede il pagamento di 3 euro per l’intera giornata, 1,50 per mezza giornata. L’intento dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Pippo Gianni è quello di incentivare le presenze nei giorni feriali, anche da parte dei bagnanti di Priolo che non sono riusciti a trovare parcheggio nelle aree a loro riservate. I cittadini residenti nel nostro paese sono infatti esentati dal pagamento nelle aree di sosta delimitate dalle strisce gialle, se muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comando Polizia Municipale. Esentati anche i veicoli appartenenti a portatori di handicap nelle aree loro riservate.

Per quanto riguarda l’area di sosta per i camper, il ticket è di 10 euro per ogni 24 ore di sosta. La tariffa servirà a coprire le spese per i servizi aggiuntivi che saranno forniti agli utenti, come lo scarico delle acque nere, servizi di guardiania anche notturni, di assistenza e ristoro.