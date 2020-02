IERI CESARE POLITI SU RAI3 IN PRIMA SERATA

Cesare Politi è un artista a tutto tondo, una eccellenza siracusana che ha scelto di restare a Siracusa pur avendo avuto solo calci nelle gengive dal piccolo e arrogante potere locale. Ieri sera ha recitato nella fiction di Rai3 che ha ricostruito la storia di Eligia Ardita, la giovane siracusana amante della vita, uccisa dal marito insieme alla piccola Giulia che portava in grembo. Cesare Politi ha impersonato il padre di Eligia, Agatino Ardita, e lo ha fatto con la sua nota professionalità, nota ovunque, dimenticata a Siracusa. Un ruolo drammatico per un attore e regista che ha avuto sempre riconoscimenti “fuori le mura”, a partire dalla sua partecipazione a “Sud”, il film capolavoro di Gabriele Salvatores. “E’ da più dieci anni – ci ha detto Politi in una intervista – che tra me e le amministrazioni siracusane qualcuno ha steso una barriera di filo spinato per impedirmi di lavorare nella mia città. In questo frangente, a parte qualche mio sporadico salto con l’asta al di la del filo spinato per piccole cose in città, mi son sempre dovuto adattare altrove. E mi fermo qui. Tramite i miei canali web, amici, estimatori e altre migliaia di persone, compreso politici e aspiranti tali, sanno tutto di me. Non mi risultano politici delle attuali coalizioni o rappresentanze che in questi anni mi abbiano cercato per una qualche seria proposta artistica e tanto meno per sapere se per caso avessi qualche interessante progetto artistico da proporre o semplicemente per dirmi se avessimo bisogno di qualcosa. Io, i miei collaboratori e gli amici più cari, senza nulla chiedere in cambio, abbiamo già dato”. Amarezza ampiamente motivata. Ieri comunque la Rai lo ha premiato con una fiction in prima serata. Siamo certi che qualche telefonata arriverà, magari non dal capoluogo, ma arriverà.