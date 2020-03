GIOVANNI NAPOLITANO: TUTTI I GRILLINI A SERVIZIO DEL PODESTA’. COMPRESO SCERRA, L’EX CONTESTATORE

Giovanni Napolitano, eri grillino ora sei antigrillino alla morte. Perché?

Perché il 4 Marzo 2018 io votai il Movimento 5 Stelle per mandare a casa il PD, che stava finendo di distruggere l’Italia. Oggi, grazie al M5S, il PD e Renzi sono nuovamente al governo e ci stanno riempiendo di TASSE. Finalmente è venuto fuori il perché è nato il Movimento e cioè «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi» (Cit. Giuseppe Tomasi di Lampedusa). Infatti oggi il M5S, per arginare la crisi, sarà sostituito con il Movimento delle Sardine. Due Movimenti che sono gli anticorpi della Casta. E mi fa ridere quando i Grillini dicono “Ma è la legge elettorale che ci ha costretti alle alleanze”, ma ad oggi il M5S non ha fatto niente per cambiare quella legge elettorale tanto odiata da loro e pure incostituzionale.

Se ricordiamo bene Zito era il tuo capo e Cancelleri era il capo di Zito. Poi cosa è successo?

Ricordi malissimo, io non ho mai avuto capi nella mia vita. E soprattutto per ottenere il mio rispetto bisogna essere competenti ed avere fatto qualcosa d’importante nella vita. Ho un metro di giudizio dell’operato delle persone molto alto, perché sono cresciuto professionalmente nella Silicon Valley. Zito e Cancelleri sono 2 arrivisti che, senza competenze e senza aver fatto niente nel campo del lavoro, vivono di politica. Cioè due parassiti politici (termine usato da GRILLO, contro i suoi avversari politici). Zito infatti nel territorio dov’è stato votato non esiste e Cancelleri, per uno stipendio più alto, ha tradito il voto dei Siciliani.

E’ vero che era stato già deciso 5 anni prima che Paolo Ficara doveva diventare deputato?

Ho assistito ad una riunione provinciale dove si doveva sostituire Gradenico al Plurinominale e Zito diceva di volere 5 nomi. Ficara non era fra quei cinque nomi, ma poi è stato il prescelto. Ho ancora gli screenshot di quella chat privata, concessi da un amico all’interno di quel gruppo. Con la nomina di Ficara scoppiò la rivolta. Ma come sempre nel M5S, il Podestà zittisce tutti.

Maria Marzana è deputata nazionale grillina per caso o è una furbona che compare 12 mesi prima del voto e poi scompare per 4 anni?

Maria Marzana l’ho conosciuta 5 anni fa ed è una brava persona, purtroppo è stata lasciata sola dal Podestà e dai suoi adepti. A nessuno del M5S regionale interessa Rosolini e tutta la provincia di Siracusa. Vedi Giorgio Pasqua, che ha permesso una candidatura di facciata a Priolo. Come si può, a Priolo, prendere oltre il 70% alle elezioni politiche nazionali e candidare una commessa, senza laurea, contro il grande Pippo Gianni? Forse Pasqua, doveva ricambiare qualche favore a qualcuno? Mi piacerebbe sapere se qualcuno della sua famiglia lavora nella zona industriale.

Pisani, che pure è un medico, non sembra che faccia grandi cose per l’inquinamento e per la strage di tumori nel Petrolchimico?

Su Pisani io ho scritto tantissimo ed è grazie a lui che si può capire il Movimento 5 Stelle. Pisani è un consigliere eletto nell’ordine dei Medici nella lista di un Presidente condannato in terzo grado, che non potrebbe fare neanche il Direttore Sanitario di Siracusa, perché appunto condannato. Il Movimento in cui ho creduto io, non avrebbe mai accettato una cosa del genere. Invece Zito & Co. lo hanno candidato al Senato. Pisani è un altro che riscalda la poltrona e si pappa lo stipendio senza fare niente per il nostro territorio. Vedi le condizione di Augusta, sua città e governata dalla sua amica Di Pietro.

Scerra, come nasce, come diventa deputato?

Scerra nasce con la guerra interna al meetup di Siracusa e diventa deputato grazie al voto di protesta. Lui doveva contrastare il potere di Zito, ma poi ha preferito prendere lo stipendio senza disturbare.

Parliamo della Lega. Sembrava sul punto di avere riconosciuto il tuo superattivismo, ma oggi il commissario Impelluso dice che non sei nessuno e che non rappresenti nessuno nella Lega di Salvini

Impelluso è una brava persona, ci sono affezionato così come a Gionfriddo. Ma la mia visione di fare politica cozza con la loro. Io credo che un politico debba fare il missionario, cioè stare fra chi ha bisogno. Stare in strada ed ascoltare il popolo, come fa spesso il professor Vinciullo. La Lega mi piace per il federalismo, che conosco bene dalla California.

I tuoi vecchi amici di meetup ti attaccano sempre, pensiamo a Bosco, Urso ecc cc

Mi attaccano solo perché sanno che ho aperto gli occhi a tantissima gente. Ho raccontato gli INCIUCI del M5S con il sindaco Italia e gli ha dato fastidio. Ma sotto sotto, mi invidiano. Perché io sono io e loro non sono un c..zo e dunque sono libero di dire quello che voglio. Loro devono stare allineati io sono libero di non stare in riga.

Con chi farai politica per dare una mano in questa città?

Quando sarà il momento sarai il primo a saperlo. Ma di sicuro con chi farà qualcosa per le periferie, lo sport, gli anziani ed i disabili.

Sette anni di Garozzo e Italia?

Un disastro, la città è un disastro. Italia ha pure smesso di girare con la bici per le strade.

Troppe buche.

