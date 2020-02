FERDINANDO MESSINA: GRANATA CON “CICLOPICA” HA SCREDITATO SIRACUSA

Ferdinando Messina, parliamo dei tuoi obiettivi politici. Il consigliere lo hai fatto, sei stato anche capogruppo e qualche tempo addietro presidente del Consiglio comunale. Oggi a cosa punti?

Sono sempre stato attratto dalla sfida di amministrare la mia città e mi piacerebbe rappresentare il candidato della coalizione di centro destra.

Il Comune continua a navigare a vista. Non succede niente di concreto, si fanno comunicati sulla lampadina, sulla distribuzione dei mastelli, sul nulla. Siamo davvero messi male?

Nei fatti, mascherate dietro buone iniziative si consumano gravi azioni che screditano la città, ricordo come se fosse ieri l’arringa dell’assessore Granata in consiglio comunale a difesa della mostra Ciclopica; parlava di vetrina internazionale e devo dire che alla fine c’è stata con il sequestro di alcune opere esposte. Parlava di percentuale sugli incassi della mostra e credo che ad oggi il comune di Siracusa non ha ricevuto il becco di un quattrino, anzi ha pagato le utenze.

Il commissario della Lega a Siracusa ha detto che ci può salvare solo Salvini

La nostra città la salviamo noi, almeno quelli che abbiamo voglia di farlo, poi se Salvini, la Meloni, Berlusconi e chiunque ci vuole dare una mano nel centro destra è ben accetto; ma io non sono disposto a cedere la mia città a nessuno, compresa questa stazione zoologica di Napoli a cui questa Amministrazione Comunale vuole concedere le quote del capitale sociale alla pari di quelle della nostra città. Giù le mani da Siracusa!

