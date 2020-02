FABIO CAMILLI: NUOVO APPELLO AL SINDACO PER UNA STRADA DA INTITOLARE ALLE VITTIME DELLE FOIBE

“Ci troviamo costretti a riprendere una discussione che avevamo iniziato un anno fa – spiega Fabio Camilli, responsabile cittadino di CasaPound- quando il 08/02/2019 protocollammo presso

gli uffici di competenza comunali, una richiesta di intitolazione di una via per i martiri delle Foibe, senza

ricevere alcuna risposta.

E’ inconcepibile che una città come Siracusa, così come nessun comune della provincia, non abbia una via,

targa intitolata in ricordo di un genocidio così atroce e per troppo tempo occultato dalle pagine della storia.

Lanciamo nuovamente un appello al Sindaco e all’Assessore di competenza- conclude Fabio Camilli- implementeremo la richiesta allegando un memoriale di tutti i siracusani infoibati; sperando di ricevere finalmente una risposta da parte del Comune di Siracusa. Noi, sia chiaro, non ci fermeremo fin quando anche la città di Siracusa non renderà omaggio a questi martiri.