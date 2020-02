DOMANI IN CATTEDRALE I FUNERALI DI MONSIGNOR PASQUALE MAGNANO

Rep: Mons. Pasquale Magnano, nato a Melilli il 12 settembre 1933, sacerdote dal 1956, parroco della Parrocchia “San Luca” dell’Ospedale “Umberto I” di Siracusa, è stato il secondo Rettore della Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, dal 1992 al 1996. Tra i suoi scritti ricordiamo “Arcano Linguaggio I”,dedicato alla Madonna delle Lacrime, e l’ultimo “Le nostre preghiere”, che raccoglie le orazioni per la vita del cristiano. È stato il Rettore che ha completato la costruzione del Santuario Madonna delle Lacrime, collaborando Mons. Giuseppe Costanzo, Arcivescovo di Siracusa dal 1990 al 2008, che lo nominò Rettore nel 1992. Nel 1994, accolse il Santo Papa Giovanni Paolo II, per la Dedicazione del Santuario Madonna delle Lacrime. Unito alla preghiera di suffragio per la sua anima, il nostro grazie per lo zelo con cui ha servito la Chiesa e ha testimoniato l’amore alla Madonna delle Lacrime che invochiamo, affinché lo accolga in Paradiso!

Domani, 16 febbraio 2020, alle ore 15.30, i funerali presso la Cattedrale di Siracusa.

Sabato 14 marzo 2020, alle ore 18.30, sarà celebrata una Santa Messa di suffragio presso il Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa.

Il Rettore del Santuario

Aurelio Russo



