DOMANI I MEDICI SIRACUSANI FANNO IL PUNTO COMPORTAMENTALE SUL CORONAVIRUS

Rep: In considerazione dell’emergenza sanitaria connessa alla situazione epidemiologica del Coronavirus, essendo anche i medici di medicina generale coinvolti nel supportare l’azione di contenimento e prevenzione del Coronavirus, il presidente dell’Ordine dei Medici di Siracusa, Anselmo Madeddu, ha convocato, per domani nella sede dell’ordine in corso Gelone, alle 18.30 un incontro operativo. I camici bianchi si confronteranno per condividere una direttrice d’azione univoca ed omogenea relativamente alle linee di indirizzo emanate dal Ministero della Salute, con le varie circolari trasmesse a tutti gli operatori sanitari anche per il tramite degli Ordini Territoriali.

Il Ministero della Salute – sottolinea il presidente- sta operando a stretto contatto con la FNOMCeO, come importante segnale di riconoscimento anche del ruolo sociale che da sempre riveste la professione medica nel suo rapporto con i cittadini”.

“Infatti, lo scenario che si sta delineando – dichiara il presidente Madeddu- richiede da parte di tutto il personale sanitario un impegno mirato e responsabile, ed una chiara e precisa conoscenza della situazione reale, in modo tale da poter valutare concretamente e con cognizione di causa i potenziali casi che si possono presentare ed operare quegli interventi atti a contenere ed anche le preoccupazioni e le paure della popolazione, che inevitabilmente possono tradursi in reazioni eccessive o manifestazioni di panico collettivo”.