DISTRETTO 48: MARTEDI’ 11 IL GRUPPO CHE FARA’ LE PROPOSTE SUL FONDO DI POVERTA’

Rep: Dopo la conferenza dei servizi di ieri, nuova scadenza nel percorso verso la programmazione partecipata delle iniziative per il contrasto alla povertà nell’ambito del Distretto socio-sanitario 48, di cui il comune di Siracusa è capofila. Martedì prossimo (11 febbraio), alle 9,30, nella sede dell’assessorato alle Politiche delle pari opportunità sociali, in via Italia 105, si terrà l’incontro per la costituzione della rete di partenariato che deve redigere le proposte per la definizione del Piano di azione locale sull’utilizzo del Fondo povertà. Gli aderenti andranno a costituire il Tavolo territoriale della protezione e dell’inclusione sociale del Distretto 48.

All’incontro sono stati invitati i sindacati, gli enti del terzo settore, le associazioni, il mondo del volontariato, le cooperative e le imprese sociali, i consulenti del lavoro, scuole ed agenzie educative, enti ecclesiastici e tutti gli attori di cittadinanza attiva. Per il fondo povertà sono stati messi a disposizione del distretto un milione e 600 mila euro a valere sull’anno 2018.