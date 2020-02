DAL 25 AL 28 FEBBRAIO / “CARCIOFI, SCAMPI E RICCI” IL PIATTO DELLO CHEF PAOLO ROMEO AD EXPOCOOK

Per il terzo anno consecutivo lo chef messinese Paolo Romeo sarà tra i protagonisti di ExpoCook, il più grande evento annuale della Sicilia dedicato al settore della ristorazione che si svolgerà alla Fiera del Mediterraneo di Palermo dal 25 al 28 febbraio. Tra masterclass, cooking show, seminari, convegni internazionali e ospiti d’eccezione come lo chef 3 stelle Michelin Mauro Uliassi, il re delle torte Renato Ardovino e la food blogger Chiara Maci, l’evento – giunto alla sua quarta edizione – coinvolgerà oltre 230 espositori in 25 mila metri quadrati di area coperta, divisi in 11 settori tematici e 8 padiglioni e sarà dedicata al “gusto” in tutte le sue diverse declinazioni. Lo chef Romeo sarà presente venerdì 28 febbraio alle ore 11 con il cooking show dedicato alla sua cucina gourmet.

“Carciofi, scampi e ricci” è il piatto scelto dall’executive chef del Ristorante Kajiki Grecale di Messina che racconta la sua filosofia culinaria fondata sull’utilizzo delle migliori materie prime lavorate ad arte, e del colore che è il protagonista di ogni preparazione. Partendo dal rispetto e dalla valorizzazione degli ingredienti, il carciofo è cotto a bassa temperatura in olio cottura e servito con lo scampo aromatizzato al mojito e la cremosa emulsione di ricci di mare.

“Sono felice di tornare a ExpoCook – ha commentato Paolo Romeo – e raccontare l’evoluzione della mia cucina in una manifestazione così importante dedicata al mondo della ristorazione in Sicilia. Ogni stagione ha il suo piatto. Carciofi, scampi e ricci è uno di quelli che amo di più del menù invernale perché racconta il legame tra la profondità del mare e la bontà dei prodotti della nostra terra”.

L’ingresso a ExpoCook è gratuito, basta registrarsi sul sito https://expocook.org/registrazione/