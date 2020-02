CORONA VIRUS: SINDACO SCOMPARSO, MA E’ LUI LA PRIMA AUTORITA’ SANITARIA DELLA CITTA’

Ma come si possono spacciare per notizie le multe ad ambulanti, la giornata delle guide, la giornata per i civili colpiti dalle guerre, l’intitolazione di una strada. Sono tutte robe di ordinaria amministrazione. Il sindaco e gli assessori comunali tenuti in vita dalla sospensiva del Cga sembrano scomparsi. Il sindaco sub judice, visto che è la prima autorità sanitaria della città, magari a sua insaputa, col Corona virus qualcosa la dovrebbe fare, tipo fare il punto con la protezione civile, raccordarsi con l’Asp, stare vicino ai cittadini che stanno particolarmente soffrendo più per fatti mediatici che per pericoli incombenti. Il sindaco e la giunta sub judice dovrebbero stare vicini alle persone, ai siracusani, fare un giro dei supermercati e parlare coi loro concittadini dicendo qual è la situazione reale. Insomma, chi amministra dovrebbe essere vicino alla gente, in primis il sindaco sub judice che è e resta la prima autorità sanitaria della città. Invece multe ad ambulanti, la giornata delle guide, la giornata per i civili colpiti dalle guerre, l’intitolazione di una strada. Qui uno non vale nemmeno uno, ma al massimo delle sue potenzialità uno vale un quarto. E ci costano pure anche sub judice 20mila euro al mese, poveri noi e povera Siracusa.