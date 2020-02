CORONA VIRUS: ECCO I CONSIGLI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Rep: Il Sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, quale autorità sanitaria locale, e l’Assessore alla Sanità, Loretta Barbagallo, al fine di ampliare nella cittadinanza le misure preventive riguardanti il

Coronavirus, rende noti i consigli diffusi dal Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, riscontrabili anche sulla home-page del sito del Comune www.comunedicanicattinibagni.it dov’è indicato anche il link del sito ministeriale, ricordando che è stato istituito un numero telefoni-

co gratuito del Ministero della Sanità, il 1500, al quale ci si potrà rivolgere in caso di sospetto contagio o dubbi sui sintomi eventualmente accusati.

Naturalmente il Comune, per le sue competenze, è a totale disposizione di tutta la cittadinanza.

1 – Lavarsi spesso le mani

2 – Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezione respiratorie acute

3 – Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

4 – Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

5 – Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

6 – Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

7 – Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

8 – I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

9 – Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

10 – Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus