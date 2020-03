CORONA VIRUS E TURISMO / IL SINDACO SUB JUDICE NON SI SMENTISCE MAI. NOMINATI ANCHE I 4 MIGLIORI RISTORANTI DI SIRACUSA

Ieri avevamo scritto questo: “DOMANI ITALGAROZZO FA LA CONFERENZA STAMPA N. 999.999. LA FA PER SPIEGARE GLI INCENTIVI PER IL NOSTRO TURISMO COLPITO DAL CORONA VIRUS. PLAUDIAMO ALL’INIZIATIVA. PURCHE’ NON SI TRATTI DELL’ENNESIMO ATTO CLIENTELARE CON ASSOCIAZIONE ALBERGATORI E COLLEGATI, PRO LOCO, GUIDE TURISTICHE CIOE’ GLI AMICI E I SOSTENITORI ELETTORALI DI ITALGAROZZO. E’ ORA DI DARE SPAZIO E PROPOSTA A TUTTE LE ECCELLENZE SIRACUSANE, CHE SONO TANTE E GHETTIZZATE, E NON AI SOLITI AMICI E COMPAGNI. NON SI PUO’ METTERE A REDDITO ANCHE IL CORONA VIRUS. E CHE QUARZO!”

Oggi è successo esattamente quello che avevamo scritto come anche la foto allegata dimostra. Scartate decine di associazioni non amiche, decine di albergatori, svariate decine di operatori turistici tutti, ahi loro, non amici. Niente da aggiungere.

PS Nel comunicato diffuso dal sindaco abbiamo anche appreso quali sono i quattro migliori ristoranti di Siracusa. Ecco il testo alla lettera: “Sconto del 15% sul menù à la carte presso i 4 migliori ristoranti della città, Don Camillo, Macallé, Porta Marina, il Veliero”. Quando si dice “per gli amici i favori, per gli altri la legge”

Share and Enjoy !