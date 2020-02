CORONA VIRUS: AVVISIAMO GLI ANZIANI. C’E’ LA TRUFFA DEI PRESUNTI VOLONTARI DELLA CRI

Ancora una truffa sull’emergenze Corona Virus. Nel mirino sempre i nostri anziani. Ecco il comunicato ufficiale della Croce Rossa: “Diversi comitati locali ci segnalano una truffa telefonica su finti volontari della Croce Rossa che propongono test domiciliari sul Coronavirus. Vi informiamo che non è stato disposto alcun tipo di screening porta a porta e invitiamo tutti a fare attenzione e segnalare eventuali casi sospetti alle autorità competenti”.

Quindi non c’è nessun screening porta porta della Cri ed è meglio per ognuno di noi avvertire i nostri anziani di non aprire a nessuno la porta di casa. Ieri c’erano i truffatori che proponevano il tampone a domicilio oggi ci sono i presunti volontari della Cri, in realtà altri truffatori. Visto poi che molti anziani non frequentano i social è meglio comunque informarli in tutte le maniere possibili.