CANTIERI IRREGOLARI A LENTINI / I SINDACATI CHIEDONO LA SOSPENSIONE DI 7 CONCESSIONI EDILIZIE

Rep: “ Le Segreterie Provinciali di Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL continuano nella battaglia per la legalità nel settore costruzioni. Abbiamo segnalato, agli organi preposti altri 7 cantieri irregolari(!) che si aggiungono ai 46 già segnalati nell’ultimo mese su Avola e Augusta. Abbiamo chiesto la sospensione della concessione edilizia per i lavori in questione, qualora siano confermati i nostri incroci documentali, E’ questa, l’ennesima forte richiesta avanzata questa mattina al Comune di Lentini, da parte del sindacato degli edili. Avevamo annunciato anche questo e puntuale continua il nostro viaggio tra i furbetti del cantierino che non si fermano mai e non conoscono la crisi.” “Siamo in presenza di irregolarità nei confronti dei lavoratori occupati presso le imprese segnalate: dai contributi contrattuali Cassa Edile per omessi/incompleti versamenti alla presenza di lavoro nero- dichiarano i segretari generali provinciali di Feneal e Fillea, Saveria Corallo e Salvo Carnevale, ed il referente territoriale di Filca-Cisl, Luca Gintili-” “Si sospenda la concessione fino a quando non avverrà la regolarizzazione. Il viaggio all’inferno continua. Puntiamo a migliorare la qualità e la condizione del lavoro, alzando la sensibilità su un questione assolutamente sottovalutata dalle amministrazioni comunali.”

Saveria Corallo, Luca Gintili Salvo Carnevale