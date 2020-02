CANICATTINI / LA MINORANZA CHIEDE UNA RIUNIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Rep: I Consiglieri del gruppo di minoranza “Insieme per Cambiare”, Avv. Danilo Calabrò, Dott.ssa Francesco Cassarino, Sig. Sebastiano Garro e Dott. Michele Gionfriddo, con nota dello scorso 11 Febbraio 2020, hanno chiesto al Presidente del Consiglio Comunale, Paolo Amenta, la convocazione del Consiglio Comunale straordinario, ai sensi dell’art.18 comma 5 del regolamento per il funzionamento del Consiglio, con all’ordine del giorno la Mozione sulla servitù di passaggio su un terreno comunale in Contrada Valle Pezze; lo stato dell’arte della riqualificazione ovest della città; e la mancata risposta ad alcune interrogazioni.

“Premesso che già con istanza del 22.10.2019, prot. 17463 del 28.10.2019 – scrivono i quattro Consiglieri Comunali – i sottoscritti avevano chiesto l’inserimento all’ordine del giorno della prima riunione utile di consiglio comunale la trattazione della mozione allegata avente ad oggetto le determinazioni da adottare in merito alla costituzione di servitù su un fondo di proprietà comunale in c.da Valle Pezze e di cui alla delibera di G.M. 119-2009; che per il Consiglio Comunale del 17.12.2019 il predetto argomento non è stato inserito all’ordine del giorno; che per tutto il mese di Gennaio 2020 non è stato convocato il Consiglio Comunale nonostante il suggerimento del Presidente del Consiglio Comunale Sig. Paolo Amenta di riaggiornare la riunione dopo le festività natalizie anche a seguito dell’insediamento della G.M. nominata con determinazione sindacale n. 2 del 09.01.2020, successivamente alle dimissioni degli Assessori Domenico Mignosa, Pietro Savarino, Loretta Barbagallo e Salvatore Zocco presentate in data 31.12.2019;

Tanto premesso, i sottoscritti Consiglieri chiedono la convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria con l’inserimento all’ordine del giorno dei seguenti argomenti:

1) Mozione avente ad oggetto “Costituzione servitù di passaggio su terreno di proprietà del Comune in Contrada Valle Pezze”;

2) Riqualificazione urbana della zona Ovest del nostro comune e di via Grimaldi: stato dell’arte dell’intero progetto;

3) Mancata risposta all’interrogazione a risposta scritta sui lavori di riqualificazione zona Ovest, via Grimaldi ed alloggi popolari prot. 4522 del 25.03.2019 del Consigliere Avv. Danilo Calabrò;

4) Mancata risposta all’interrogazione a risposta scritta avente ad oggetto “Gestione loculi cimiteriali” del 22.03.2019 dei Consiglieri Dott.ssa Luisa Chiarandà e Dott.ssa Francesca Cassarino, prot. 4526 del 25.03.2019;

5) Mancata risposta all’interrogazione a risposta scritta avente ad oggetto “Stato di sicurezza dell’impianto Palazzetto dello sport” del 22.03.2019, prot. 4527 del 25.03.2019;

6) Attività ispettiva”.