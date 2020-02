CANCELLATE VIA UNIONE SOVIETICA (NON ESISTE DAL 1991) E INTITOLATE LA STRADA AI MARTIRI DELLE FOIBE

Rep: Il sottoscritto Avv. Paolo Cavallaro, nato a Siracusa il 07.07.1976, domiciliato in Siracusa nel Viale S. Panagia n.136/B, quale portavoce del circolo territoriale di Siracusa “Aretusa” di Fratelli d’Italia,

PREMESSO

che la legge 30 marzo 2004 n.92 ha istituito il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale, prevedendo la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati;

che la dedica di una strada è un modo per ricordare ai posteri un “capitolo buio della storia nazionale e internazionale, che causò lutti, sofferenza e spargimento di sangue innocente”, come descrisse la tragica vicenda il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso a Palazzo del Quirinale il 09.02.2019 in occasione della celebrazione del “Giorno del Ricordo”;

che l’aggressività del nuovo regime comunista costrinse gli italiani, “con il terrore e la persecuzione, ad abbandonare le proprie case, le proprie aziende, le proprie terre. Chi resisteva, chi si opponeva, chi non si integrava nel nuovo ordine totalitario spariva, inghiottito nel nulla” e “quei circa duecentocinquantamila italiani profughi, che tutto avevano perduto, e che guardavano alla madrepatria con speranza e fiducia non sempre trovarono in Italia la comprensione e il sostegno dovuti”, così ha parlato dell’esodo il Presidente Mattarella nel già citato discorso;

che l’allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga il 03.11.1991 si inginocchiò dinanzi alla Foiba di Basovizza e l’allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro il 11.02.1993 si recò in visita al sacrario di Basovizza;

che Siracusa, dopo l’esodo dei profughi, fu interessato all’accoglienza, tanto che in Ortigia fu insediato un centro di smistamento;

che Norma Cossetto fu una delle tante donne vittime dell’aggressività del nuovo regime comunista, e, uccisa nelle Foibe, dopo essere stata stuprata e seviziata dai partigiani slavi, è divenuta simbolo del martirio subito dagli italiani del confine orientale in Istria, Fiume e Dalmazia;

che alla memoria di Norma Cossetto è stata conferita dal Presidente della Repubblica Ciampi in data 09.12.2005 la medaglia d’oro al Merito civile, con la seguente motivazione: “Giovane studentessa istriana, catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba. Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio. 5 ottobre 1943 – Villa Surani (Istria)”;

che la dedica di una strada costituisce una riparazione per le immani sofferenze di migliaia di connazionali e un’indelebile ricordo dell’esodo giuliano-dalmata, perchè simili vicende non abbiano più a ripetersi;

che Norma Cossetto è nata a Visinada il 17 maggio 1920 ed è morta, uccisa, ad Antignana il 4 o 5 ottobre 1943, è stata una studentessa italiana, istriana di un paese vicino a Visignano, uccisa dai partigiani slavi nel 1943 nei pressi della foiba di Villa Surani.

che Norma Cossetto era studentessa di Lettere all’Università di Padova e stava preparando la tesi di laurea sulla storia dell‘Istria con il Prof. Concetto Marchesi;

che l’8 maggio 1949, su proposta dell’influente latinista “fuori ruolo” e deputato comunista Concetto Marchesi, l’allora rettore dell’Università di Padova, lo storico antico Aldo Ferrabino, e il consiglio della facoltà di Lettere e Filosofia conferirono la laurea ad honorem per Norma Cossetto;

che Norma Cossetto incarna il sacrificio di tantissime donne, che ancora oggi sono oggetto di violenza e discriminazione e sopraffazione e che nella nostra città non esiste un luogo intitolato alla memoria di questa giovane eroina, vittima dell’odio anti italiano che nel 1943-1945 sfociò nell’orrore delle foibe;

che tantissime città italiane hanno già dedicato una via in memoria di Norma Cossetto e di tutti i Martiri delle Foibe;

CHIEDE

ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale per la Toponomastica e la numerazione civica, di intitolare un luogo della nostra città (via, piazza) alla Medaglia d’oro al Merito Civile, Norma Cossetto e a tutti i Martiri delle Foibe.

Si suggerisce, a tal fine, la modifica della denominazione della strada “Via Unione Sovietica”, in considerazione del fatto che tale Stato federale, in forma estesa Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, è stato sciolto formalmente dal Soviet Supremo già il 26 dicembre 1991 e, quindi, non è più esistente.

Avv. Paolo Cavallaro

Portavoce Circolo Territoriale di

Fratelli d’Italia di Siracusa “Aretusa”