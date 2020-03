AVEVANO 40 GRAMMI DI COCAINA E 200 GRAMMI DI MARIJUANA, ARRESTATI DUE PREGIUDICATI

I Carabinieri del Comando Compagnia di Augusta nella serata di ieri hanno arrestato due pregiudicati augustani per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, nell’ambito di uno specifico servizio, hanno infatti individuato e fermato i due uomini mentre si muovevano nel centro cittadino a bordo di un’autovettura ed hanno proceduto ad un’approfondita perquisizione che ha permesso di rinvenire, abilmente occultati nell’autovettura, circa 40 grammi di cocaina ed oltre 200 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi. Tutta la droga, verosimilmente già confezionata per essere prontamente spacciata al dettaglio, è stata sequestrata insieme a varie banconote di piccolo taglio ritenute provento di pregresse cessioni in favore di chissà quanti tossicofili. I due uomini, già noti alle forze di polizia, sono apparsi fin dall’inizio del controllo molto nervosi ed agitati, finché, scoperto ciò che detenevano, sono stati arrestati e condotti presso le loro abitazioni in regime di detenzione cautelare

